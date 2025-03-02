Paris Basketbol-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
THY Avrupa Ligi'nde ertelenen Paris Basketbol-Fenerbahçe Beko maçının tarihi belli oldu. Avrupa Ligi'nde çıktığı 26 karşılaşmada 17 galibiyet, 9 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, lider Olympiakos'un ardından 2. sırada yer alıyor. Fransa temsilcisi ise oynadığı 26 maçta 16 kez sahadan galip ayrılırken, 10 müsabakada da rakiplerine kaybetti ve 4. basamakta kendine yer buldu. Peki, Paris Basketbol-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasının erteleme maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Fransız ekibi Paris Basketbol ile karşı karşıya gelecek. İşte, Paris Basketbol-Fenerbahçe Beko maçı hakkında bilgiler...
Paris Basketbol-Fenerbahçe Beko maçı, 3 Mart Pazartesi günü yapılacak.
Adidas Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak.
Maç S Sport Plus ve S Sport, kanallarından yayınlanacak.
MAÇ ERTELENMİŞTİ
İki takım arasında daha önce Aralık 2024'te oynanması planlanan müsabaka, ev sahibi ekibin oyuncularının yaşadığı salgın hastalık nedeniyle ertelenmişti.
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