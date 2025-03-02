Paris Basketbol-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasının erteleme maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Fransız ekibi Paris Basketbol ile karşı karşıya gelecek. İşte, Paris Basketbol-Fenerbahçe Beko maçı hakkında bilgiler...



Paris Basketbol-Fenerbahçe Beko maçı, 3 Mart Pazartesi günü yapılacak.



Adidas Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak.



Maç S Sport Plus ve S Sport, kanallarından yayınlanacak.



MAÇ ERTELENMİŞTİ



İki takım arasında daha önce Aralık 2024'te oynanması planlanan müsabaka, ev sahibi ekibin oyuncularının yaşadığı salgın hastalık nedeniyle ertelenmişti.