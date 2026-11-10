Paris Basketbol-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Euroleague'de 11. hafta
10.11.2026 13:36
Fenerbahçe Tarfin, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 11. haftasında Fransa ekibi Paris Basketbol'a konuk olacak. Heyecan dolu mücadelenin canlı yayın bilgileri belli oldu.
Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 11. haftasında Fenerbahçe Tarfin parkede Paris Basketbol'a konuk olacak. Euroleague'de 4. sırada yer alan Fenerbahçe, Paris Basketbol karşısında kazanmak istiyor. Peki, Paris Basketbol- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
PARİS BASKETBOL-FENERBAHÇE TARFİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
11 Kasım Çarşamba günü Paris'teki Accor Arena'nın ev sahipliğinde yapılacak maç, saat 22.45'te başlayacak.
Mücadele S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE EUROELAGUE'DE 4. SIRADA
Avrupa erkek basketbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bu sezon 10 maça çıkan sarı-lacivertliler, 7 galibiyet elde etti. Fenerbahçe, haftaya puan tablosunun 4. sırasında girdi.
Son üç maçını kazanan Paris Basketbol ise 4 galibiyet aldı. Fransa ekibi, 20 takımlı ligde 14. sırada bulunuyor.