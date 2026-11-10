Paris Basketbol-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Euroleague'de 11. hafta

Avrupa Ligi'nin (EuroLeague ) 11. haftasında Fenerbahçe Tarfin parkede Paris Basketbol 'a konuk olacak. Euroleague'de 4. sırada yer alan Fenerbahçe, Paris Basketbol karşısında kazanmak istiyor. Peki, Paris Basketbol- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PARİS BASKETBOL-FENERBAHÇE TARFİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

11 Kasım Çarşamba günü Paris'teki Accor Arena'nın ev sahipliğinde yapılacak maç, saat 22.45'te başlayacak.



Mücadele S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



FENERBAHÇE EUROELAGUE'DE 4. SIRADA



Avrupa erkek basketbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bu sezon 10 maça çıkan sarı-lacivertliler, 7 galibiyet elde etti. Fenerbahçe, haftaya puan tablosunun 4. sırasında girdi.



Son üç maçını kazanan Paris Basketbol ise 4 galibiyet aldı. Fransa ekibi, 20 takımlı ligde 14. sırada bulunuyor.