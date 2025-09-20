Paris FC - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? ( Fransa Ligue )

Avrupa’nın en önemli liglerinden birisi olarak kabul edilen Fransa Ligue 1’de sonucu merakla beklenen maçta Paris FC ve Strasbourg kozlarını paylaşacak. Konuk ekip Strasbourg zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Paris FC - Strasbourg mücadelesinin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.



PARİS FC - STRASBOURG MAÇI NE ZAMAN?



Fransa’da haftanın kritik mücadelesinde Paris FC - Strasbourg karşı karşıya geliyor. Paris'da, Stade Charlety Stadyumu'nda oynanacak maç 21 Eylül saat 16:00’da başlayacak ve beIN Sports max 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

