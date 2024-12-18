Paris-Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında deplasmanda Paris Basketbol ile kozlarını paylaşacak. Euroleague'de oynadığı 16 maçta 10 galibiyet, 6 mağlubiyet alan Fenerbahçe Beko ligde 5. sırada yer alıyor. Fenerbahçe Beko, Paris Basketbol karşısında kazanmak ve yeniden yükselişe geçmek istiyor. Peki, Paris-Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında yarın Paris Basketbol ile deplasmanda karşılaşacak. Peki, Paris-Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
PARİS-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Paris'te bulunan Adidas Arena'daki müsabaka, saat 22.30'da başlayacak. Mücadele S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.
16 MAÇTA 10 GALİBİYET
Ligde yaptığı 16 maçta 10 galibiyet alan sarı-lacivertli ekip, 5. sırada yer alıyor.
Son 5 maçında 4 yenilgi yaşayan Fenerbahçe Beko, çift maç haftasının ilk müsabakasında Barcelona'ya deplasmanda 90-63 mağlup oldu.
Sezona ilk 4 maçta aldığı 1 galibiyetle başlayan, ardından oynadığı 10 mücadeleyi kazanan Paris Basketbol, son 2 karşılaşmasını ise yitirdi. Fransa temsilcisi, ligde ikinci sırada bulunuyor.
Taraftarı önünde çıktığı 8 maçta 4 galibiyet ve 4 yenilgi yaşayan Fenerbahçe Beko, deplasmanda ise 6 galibiyet elde ederken 2 kez kaybetti.
Çift maç haftasını Paris Basketbol ile yapacağı müsabakayla tamamlayacak Fenerbahçe Beko, mücadeleyi kazanması durumunda rakibiyle aynı galibiyet sayısına ulaşacak.
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