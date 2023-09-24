Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri | Filenin Sultanları 7'de 7 ile tamamladı

Son dakika haberi! A Milli Kadın Voleybol Takımı Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubunun 7. maçında Belçika'yı 3-0 yendi.

Filenin Sultanları Olimpiyat öncesi bu maçı da kazanarak grubu namağlup lider tamamladı.

PARİS BİLETİNİ KAPTILAR

Türkiye, Paris Olimpiyat Elemeleri B grubu 6. maçında lider Japonya'yı 3-1 mağlup ederek 2024 Paris Olimpiyatlarına katılmayı garantilemişti.

Filenin Sultanları, bu sezon Milletler Ligi'ni kazanarak dünya sıralamasının ilk basamağına çıkmış, ardından Avrupa Şampiyonluğu'nu kazanmıştı.



Milli Takım böylece katıldığı 3. turnuvayı da zirvede tamamladı.