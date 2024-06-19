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Paris Olimpiyatları 2024 maç takvimi belli oldu: Filenin Sultanları maçlarını ne zaman oynayacak?

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyatları'nda C grubunda mücadele edecek. Milli Takım'ın olimpiyatlardaki maç takvimi belli oldu. Peki, Filenin Sultanları maçlarını ne zaman oynayacak?

Paris Olimpiyatları 2024 maç takvimi belli oldu: Filenin Sultanları maçlarını ne zaman oynayacak?

A Milli Kadın Takımı, 2024 Olimpiyatları'nda İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti'nin bulunduğu C Grubu'nda mücadele edecek. Peki, Filenin Sultanları maçlarını ne zaman oynayacak?

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta gerçekleştirilen kura çekimi sonucu, 28 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde oynanacak kadınlar olimpiyat voleybol turnuvasının grupları belirlendi.

Çekilişe 2. torbadan katılan ay-yıldızlılar, C Grubu'nda yer aldı.

PARİS 2024 TURNUVA GRUPLARI

Paris 2024'teki kadınlar voleybol turnuvasında gruplar şöyle oluştu:

A Grubu: Fransa, ABD, Çin, Sırbistan

B Grubu: Brezilya, Polonya, Japonya, Kenya

C Grubu: İtalya, Türkiye, Hollanda, Dominik Cumhuriyeti

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