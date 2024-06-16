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Paris Olimpiyatları'na geri sayım: 2024 Paris Olimpiyatları ne zaman başlayacak?

Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak 2024 Olimpiyat Oyunları'nın başlamasına sayılı gün kaldı. Yaz Olimpiyatları, 1900 ve 1924'ten sonra 3. kez Fransa'da düzenlenecek. Peki, 2024 Paris Olimpiyatları ne zaman başlayacak?

Paris Olimpiyatları'na geri sayım: 2024 Paris Olimpiyatları ne zaman başlayacak?

Başkent 'te düzenlenecek 33. Yaz Olimpiyat Oyunları, 26 Temmuz Cuma günü TSİ 22.00'de yapılacak açılış töreniyle resmen başlayacak.

1916'da I. Dünya Savaşı, 1940 ve 1944'te ise II. Dünya Savaşı yüzünden gerçekleştirilemeyen oyunlar da hesaba katıldığında 33. Yaz Olimpiyatları'nın açılış töreni, Seine Nehri'nde yapılacak.

Paris Olimpiyatları'na geri sayım: 2024 Paris Olimpiyatları ne zaman başlayacak? - 1

Yaz Olimpiyatları, 1900 ve 1924'ten sonra 3. kez Fransa'da düzenlenecek. Yaz Olimpiyatları'nda 29 branşa ek; breakdans, sportif tırmanış ve dalga sörfü de yer alacak. 17 gün sürecek müsabakalarda 10 bin 500 sporcu madalya mücadelesi verecek.

Paris Olimpiyatları'na geri sayım: 2024 Paris Olimpiyatları ne zaman başlayacak? - 2

SPORCULAR EYFEL KULESİ'NDEN ORJİNAL BİR PARÇAYI GÖĞSÜNDE TAŞIYACAK

Olipiyatlarda madalya kazanan sporcular 'ten bir parçayı da yanlarında götürebilecek.

Eyfel Kulesi'nin tadilatı sırasında değiştirilen parçalar sporcuların boyunlarına asılacak altın, gümüş ve bronz madalyanın içine yerleştirildi. Böylelikle madalya alan sporcular, Eyfel Kulesi'nden orijinal bir parçayı göğsünde taşıyacak.

Madalyaların ortasına yerleştirilen demir parçalarının her biri 18 gram ağırlığında olacak.

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