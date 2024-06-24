Paris Olimpiyatlarında voleybol maçları ne zaman? Rakipler belli oldu

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyatları'nda C grubunda mücadele edecek. Milli Takım'ın olimpiyatlardaki maç takvimi belli oldu. İşte, Filenin Sultanları maçlarının tarihleri...
2024 PARİS OLİMPİYATLARI NE ZAMAN?
Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları 26 Temmuz-11 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacak.
2024 Yaz Olimpiyatlarındaki voleybol etkinlikleri, Fransa'nın Paris kentinde düzenlenecek.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyatları'nda İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti'nin bulunduğu C Grubu'nda mücadele edecek.
FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta gerçekleştirilen kura çekimi sonucu, 28 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde oynanacak kadınlar olimpiyat voleybol turnuvasının grupları belirlendi.
Çekilişe 2. torbadan katılan ay-yıldızlılar, C Grubu'nda yer aldı.
PARİS 2024 TURNUVA GRUPLARI
Paris 2024'teki kadınlar voleybol turnuvasında gruplar şöyle oluştu:
A Grubu: Fransa, ABD, Çin, Sırbistan
B Grubu: Brezilya, Polonya, Japonya, Kenya
C Grubu: İtalya, Türkiye, Hollanda, Dominik Cumhuriyeti
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