Paris Olimpiyatlarında voleybol maçları ne zaman? Rakipler belli oldu

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyatları'nda C grubunda mücadele edecek. Milli Takım'ın olimpiyatlardaki maç takvimi belli oldu. İşte, Filenin Sultanları maçlarının tarihleri...



2024 PARİS OLİMPİYATLARI NE ZAMAN?



Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları 26 Temmuz-11 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacak.



2024 Yaz Olimpiyatlarındaki voleybol etkinlikleri, Fransa'nın Paris kentinde düzenlenecek.



A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyatları'nda İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti'nin bulunduğu C Grubu'nda mücadele edecek.



FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ



Tayland'ın başkenti Bangkok'ta gerçekleştirilen kura çekimi sonucu, 28 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde oynanacak kadınlar olimpiyat voleybol turnuvasının grupları belirlendi.



Çekilişe 2. torbadan katılan ay-yıldızlılar, C Grubu'nda yer aldı.



PARİS 2024 TURNUVA GRUPLARI



Paris 2024'teki kadınlar voleybol turnuvasında gruplar şöyle oluştu:



A Grubu: Fransa, ABD, Çin, Sırbistan



B Grubu: Brezilya, Polonya, Japonya, Kenya



C Grubu: İtalya, Türkiye, Hollanda, Dominik Cumhuriyeti