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Paris Olimpiyatlarında voleybol maçları ne zaman? Rakipler belli oldu

2024 Paris Olimpiyatları'nda Filenin Sultanları'nın maçlarının ne zaman yapılacağı, binlerce voleybolsever tarafından sorgulanmaya başladı. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyatları'nda şampiyonluk parolası ile maçlarına çıkacak. Peki, Filenin Sultanları'nın Olimpiyat maçları ne zaman?

Paris Olimpiyatlarında voleybol maçları ne zaman? Rakipler belli oldu

Türkiye A Milli Kadın Takımı, 2024 Olimpiyatları'nda C grubunda mücadele edecek. Milli Takım'ın olimpiyatlardaki maç takvimi belli oldu. İşte, Filenin Sultanları maçlarının tarihleri...

2024 PARİS OLİMPİYATLARI NE ZAMAN?

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları 26 Temmuz-11 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacak.

2024 Yaz Olimpiyatlarındaki voleybol etkinlikleri, Fransa'nın Paris kentinde düzenlenecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyatları'nda İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti'nin bulunduğu C Grubu'nda mücadele edecek.

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta gerçekleştirilen kura çekimi sonucu, 28 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde oynanacak kadınlar olimpiyat voleybol turnuvasının grupları belirlendi.

Çekilişe 2. torbadan katılan ay-yıldızlılar, C Grubu'nda yer aldı.

PARİS 2024 TURNUVA GRUPLARI

Paris 2024'teki kadınlar voleybol turnuvasında gruplar şöyle oluştu:

A Grubu: Fransa, ABD, Çin, Sırbistan

B Grubu: Brezilya, Polonya, Japonya, Kenya

C Grubu: İtalya, Türkiye, Hollanda, Dominik Cumhuriyeti

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