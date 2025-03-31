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Paris Saint-Germain adım adım şampiyonluğa gidiyor

Paris Saint-Germain, ngers ile yapacağı maçtan puan alması ya da Monaco'nun Brest deplasmanında puan kaybetmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek

Paris Saint-Germain adım adım şampiyonluğa gidiyor

Ligue 1'de deplasmanda Saint-Etienne'i 6-1 mağlup eden lider Paris Saint-Germain, şampiyonluğa bir adım uzaklıkta.

Karşılaşmada PSG'nin gollerini Desire Doue (2), Khvicha Kvaratskhelia, Joao Neves, Ibrahim Mbaye ve penaltıdan Gonçalo Ramos attı.

Zirve takipçilerinden Monaco sahasında Nice'i 2-1 yenerken, Olimpik Marsilya ise deplasmanda Reims'e 3-1 mağlup oldu.

Ligue 1'de üst üste 8. maçını kazanan namağlup PSG, 27 hafta maçlarının ardından 71 puanla zirvede yer alırken, en yakıp takipçilerinden Monaco 50, Olimpik Marsilya ise 49 puana sahip.

PSG, ligin 28. haftasında sahasında Angers ile yapacağı maçtan puan alması ya da Monaco'nun Brest deplasmanında puan kaybetmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Paris Saint-Germain adım adım şampiyonluğa gidiyor - 1
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