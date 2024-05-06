Paris Saint-Germain-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte PSG-Borussia Dortmund maçından bilgiler

Paris Saint-Germain-Borussia Dortmund maçına geri sayım başladı. Almanya temsilcisi Borussia Dortmund, sahasındaki ilk maçı 1-0 kazanmıştı. Futbolseverler şimdi bu heyecan dolu müsabakanın ayrıntılarına odaklandı. İşte, Paris Saint-Germain-Borussia Dortmund maçı hakkında bilgiler...



PSG-DORTMUND MAÇI NE ZAMAN?



Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında PSG, Dortmund’u ağırlıyor.



Rövanş karşılaşması 7 Mayıs Salı günü saat 22:00’da başlayacak. Karşılaşma Exxen ve TV8,5 ekranlarından canlı yayınlanacak.



HANGİ TAKIM NASIL TUR ATLAR



Borussia Dortmund taraftarının önünde oynadığı ilk karşılaşmada rakibini 1-0 mağlup etti. PSG’nin ikinci yarı etkili oyununa savunmayla karşılık veren sarı-siyahlılar, rövanş maçında da kalesini gole kapatmayı hedefliyor.



Dortmund her türlü beraberlik ve galibiyet durumunda adını finale yazdıracak.



Paris Saint-Germain'in ise finale kalmak için maçtan galip ayrılması gerekli.

