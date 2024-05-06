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Paris Saint-Germain-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte PSG-Borussia Dortmund maçından bilgiler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalistler belli oluyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının yarı final rövanş mücadelesinde, turnuvada üçüncü kez finale çıkmak isteyen Alman ekibi Borussia Dortmund, deplasmanda 2019-2020 sezonunun finalisti Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain'e konuk olacak. Peki, Paris Saint-Germain-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Paris Saint-Germain-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte PSG-Borussia Dortmund maçından bilgiler

Paris Saint-Germain-Borussia Dortmund maçına geri sayım başladı. Almanya temsilcisi Borussia Dortmund, sahasındaki ilk maçı 1-0 kazanmıştı. Futbolseverler şimdi bu heyecan dolu müsabakanın ayrıntılarına odaklandı. İşte, Paris Saint-Germain-Borussia Dortmund maçı hakkında bilgiler...

PSG-DORTMUND MAÇI NE ZAMAN?

yarı final rövanş maçında PSG, Dortmund’u ağırlıyor.

Rövanş karşılaşması 7 Mayıs Salı günü saat 22:00’da başlayacak. Karşılaşma Exxen ve TV8,5 ekranlarından canlı yayınlanacak.

HANGİ TAKIM NASIL TUR ATLAR

Borussia Dortmund taraftarının önünde oynadığı ilk karşılaşmada rakibini 1-0 mağlup etti. PSG’nin ikinci yarı etkili oyununa savunmayla karşılık veren sarı-siyahlılar, rövanş maçında da kalesini gole kapatmayı hedefliyor.

Dortmund her türlü beraberlik ve galibiyet durumunda adını finale yazdıracak.

Paris Saint-Germain'in ise finale kalmak için maçtan galip ayrılması gerekli.

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