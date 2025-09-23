Paris Saint-Germain ilk yenilgisini aldı ve liderlikten indi

Ligue 1'de PSG, namağlup unvanını kaybederek liderliği yitirdi.



Pazar günü oynanması gereken ama kötü hava koşulları nedeniyle Pazartesi'ye ertelenen karşılaşmada gülen taraf Paris Saint-Germain'i 1-0'la geçen Olimpik Marsilya oldu.



Olimpik Marsilya, Nayif Akred'in 5. dakikada attığı golle Paris Saint-Germain'e bu sezonki ilk yenilgisini tattırarak rakibini liderlik koltuğundan indirdi.



Monaco, evinde Metz'i 5-2 ile rahat geçerken Olimpik Lyon, Angers'i sahasında tek golle mağlup etti.



Strasbourg ise deplasmanda Paris FC'yi 3-2 yendi.



Ligue 1’de 5. hafta sonunda Monaco, 12 puanla averajla liderliğe yükseldi. Aynı puana sahip Paris Saint-Germain, Olimpik Lyon ve Strasbourg liderin arkasında sıralanıyor.