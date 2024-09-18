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Paris Saint-Germain (PSG) - Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde sezonun ilk maçları başladı. Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Girona ile karşı karşıya gelecek. Fransa Ligue 1'de mücadele eden PSG yeni sezona iddialı bir başlangıç yaptı. Ev sahibi ekip sahaya 3 puan parolası ile çıkacak. Peki, PSG-Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Paris Saint-Germain (PSG) - Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA'nın düzenlediği Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonu 'nde 70'inci sezon heyecanı start aldı. Şampiyonlar Ligi’nde Paris Saint-Germain, İspanya’nın Girona takımını sahasında konuk edecek. Geçen sezon La Liga'da adından söz ettiren konuk ekip, Avrupa arenasında boy göstererek taraftarını memnun etmek istiyor. İşte, -Girona maçı hakkında bilgiler...

PSG-GİRONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

PSG-Girona maçı, 18 Eylül Çarşamba günü saat 22.00’da başlayacak.

Parc des Princes’te oynanacak mücadele, Tabii Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Alman hakem Daniel Siebert'ın düdük çalacağı maçta, Siebert'ın yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Jan Seidel ve Rafael Foltyn üstlenecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN GÜNÜN MAÇLARI

19.45 Bologna (İtalya)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

19.45 Sparta Prag (Çekya)-Salzburg (Avusturya)

22.00 Club Brugge (Belçika)-Borussia Dortmund (Almanya)

22.00 Celtic (İskoçya)-Slovan Bratislava (Slovakya)

22.00 Manchester City (İngiltere)-Inter Milan (İtalya)

22.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Girona (İspanya)

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