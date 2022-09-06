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Paris Saint Germain (PSG)-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları bu akşam oynanacak dev mücadelelerle başlıyor. Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda bu akşam Fransa'nın dev kulübü PSG, kendi sahasında İtalyan dev Juventus'u ağırlayacak. Yıldızlar kadrosu buluşturan bu özel maçın canlı yayın bilgileri ise futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, PSG-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Haberler - ntv.com.tr 06.09.2022 - 14:21

Paris Saint Germain (PSG)-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Şampiyonlar Ligi)

UEFA H Grubu ilk maçında PSG kendi sahasında 'u konuk edecek. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara iyi başlamak isteyen iki takım, bu akşam zorlu bir mücadeleye çıkacak. Pogba, Di Maria ve Chiesa'lı Juventus, Messi, Neymar ve Mbappe'li PSG'yi sahasında yenmek için savaşacak. Peki, PSG-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PSG-JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında PSG kendi sahasında Juventus'u ağırlayacak. Mücadele saat 22.00'da başlayacak.

Heyecan dolu mücadele Exxen dijital platformundan canlı olarak izlenebilecek.

Paris Saint Germain (PSG)-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Şampiyonlar Ligi) - 1

GOL ATARSA EN YAŞLI OYUNCU OLACAK

Angel Di Maria, bu karşılaşmada PSG filelerini havalandırması halinde Juventus formasıyla çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında gol atan en yaşlı oyuncu olacak.

İKİ TAKIMIN İSTATİSTİKLERİ

Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı 30 iç saha maçının sadece birini kaybeden PSG, tek mağlubiyetini Ekim 2020'de Manchester United'dan aldı.

Şampiyonlar Ligi grup aşamasında çıktığı son 17 maçın 15'ini kazanan Juventus, Ekim 2020'de sahasında Barcelona'ya ve Kasım 2021'de deplasmanda Chelsea'ye mağlup oldu.

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