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Paris Saint-Germain'den Bernardo Silva harekatı: 80 milyon euroluk maliyeti karşılanacak

Paris Saint-Germain, Manchester City'nin Portekizli yıldızı Bernardo Silva'yı transfer etmek için girişmlere başladı. 28 yaşındaki oyuncunun 80 milyon euro civarında bir piyasa değeri olduğu aktarılırken, Fransız devin bu maliyeti karşılamayı kabul ettiği öne sürüldü.

Paris Saint-Germain'den Bernardo Silva harekatı: 80 milyon euroluk maliyeti karşılanacak

Bernardo Silva Saint-Germain'e katılarak gelecek sezon takımın bir parçası olabilir.

Silva'nın 'deki geleceği belirsiz olduğu için PSG'nin devrede olduğu belirtiliyor.

JORGE MENDES, ASENSIO'DAN SONRA FELIX'İ RADARINA ALDI

Ayrıca haberde Jorge Mendes'in, Paris ekibine Marco Asensio'yu ettikten sonra Joao Félix'i de hedeflediği aktarıldı.

Bernardo Silva'nın sözleşmesi hala iki yıl daha devam edeceği için kolay olmayacağı belirtildi.

PSG'nin önemli imzalara ihtiyacı olduğu ve Bernardo Silva'nın transfer için çaba gösterebileceği ifade ediliyor.

Marca'nın haberine göre, Silva'nın piyasa değeri 80 milyon euro civarında ve PSG'nin bu transfer için maliyeti karşılayabileceği öne sürüldü.

Bernardo Silva, 2022/23 sezonunda Manchester City formasıyla 55 resmi maça çıktı. Bu mücadelelerde 7 gol atıp 8 asist kaydetti.

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