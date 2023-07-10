Paris Saint-Germain'den Bernardo Silva harekatı: 80 milyon euroluk maliyeti karşılanacak

Bernardo Silva Paris Saint-Germain'e katılarak gelecek sezon takımın bir parçası olabilir.



Silva'nın Manchester City'deki geleceği belirsiz olduğu için PSG'nin devrede olduğu belirtiliyor.

JORGE MENDES, ASENSIO'DAN SONRA FELIX'İ RADARINA ALDI



Ayrıca haberde Jorge Mendes'in, Paris ekibine Marco Asensio'yu transfer ettikten sonra Joao Félix'i de hedeflediği aktarıldı.



Bernardo Silva'nın sözleşmesi hala iki yıl daha devam edeceği için kolay olmayacağı belirtildi.



PSG'nin önemli imzalara ihtiyacı olduğu ve Bernardo Silva'nın transfer için çaba gösterebileceği ifade ediliyor.



Marca'nın haberine göre, Silva'nın piyasa değeri 80 milyon euro civarında ve PSG'nin bu transfer için maliyeti karşılayabileceği öne sürüldü.



Bernardo Silva, 2022/23 sezonunda Manchester City formasıyla 55 resmi maça çıktı. Bu mücadelelerde 7 gol atıp 8 asist kaydetti.

