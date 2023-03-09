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Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi hüsranı

Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi Son 16 Turunda Bayern Münih'e 1-0 yenilerek Devler Ligi hayaline bir kez daha veda etti. Yıldız isimlerin kadrosunda olduğu PSG bu sezonda hedeflerine ulaşamadan taraftarını hüsrana uğrattı.

Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi hüsranı

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Kadrosunda Lionel Messi ve Kylian Mbappe gibi dünyaca ünlü yıldızıları buluşturan Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Paris son 11 sezonda UEFA Şampiyonlar Liginde 5 kez son 16 turunda elenirken 4 kez çeyrek final, 1 yarı final ve 1 final gördü ancak kupaya ulaşamadı.

PSG, Kasım 2015'ten bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 2 maçta gol atamadı.

PSG'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİSON 7 SEZON KARNESİ

2012/2013 Çeyrek final - Barcelona
2013/2014 Çeyrek final - Chelsea
2014/2015 Çeyrek final - Barcelona
2015/2016 Çeyrek final - Man City
2016/2017 Son 16 - Barcelona
2017/2018 Son 16 - Real Madrid
2018/2019 Son 16 - Man Utd
2021/2022 Son 16 - Real Madrid
2022/2023 Son 16 - Bayern Münih
2019/2020 Final - Bayern Münih
2020/2021 Yarı final - Man City

Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi hüsranı - 1
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