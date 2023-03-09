Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi hüsranı

Kadrosunda Lionel Messi ve Kylian Mbappe gibi dünyaca ünlü yıldızıları buluşturan Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.



Paris son 11 sezonda UEFA Şampiyonlar Liginde 5 kez son 16 turunda elenirken 4 kez çeyrek final, 1 yarı final ve 1 final gördü ancak kupaya ulaşamadı.



PSG, Kasım 2015'ten bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 2 maçta gol atamadı.



PSG'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİSON 7 SEZON KARNESİ



2012/2013 Çeyrek final - Barcelona

2013/2014 Çeyrek final - Chelsea

2014/2015 Çeyrek final - Barcelona

2015/2016 Çeyrek final - Man City

2016/2017 Son 16 - Barcelona

2017/2018 Son 16 - Real Madrid

2018/2019 Son 16 - Man Utd

2021/2022 Son 16 - Real Madrid

2022/2023 Son 16 - Bayern Münih

2019/2020 Final - Bayern Münih

2020/2021 Yarı final - Man City



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