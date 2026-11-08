Paris'in yeni kralı Carlos Alcaraz

İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, Paris Masters finalinde ABD'li Ben Shelton'ı 2-0 yenerek turnuvada ilk kez şampiyon oldu.

Dünya 3 numarası Alcaraz, Fransa'nın başkenti Paris'te oynanan finalde Shelton'ı 7-6 ve 7-5'lik setlerle 2-0 mağlup etti. 23 yaşındaki tenisçi, eylül ayında ABD Açık çeyrek finalinde beş sette elendiği rakibinden rövanşı almayı başardı.

Bilek sakatlığı nedeniyle dört ay kortlardan uzak kalan Alcaraz, ABD Açık'tan bu yana oynadığı 17 maçın yalnızca birini kaybetti ve bu sürede üç şampiyonluk kazandı.

Alcaraz, bu zaferle dokuzuncu ATP Masters şampiyonluğunu elde etti.

İspanyol raket, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Uzun süredir peşinde koştuğum bir şeydi. Kariyerimin en zor yenilgilerinden bazılarını burada yaşadım. Sonunda bunu başardığım için çok mutluyum. Bu turnuva gerçekten çok özel." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde 7 grand slam şampiyonluğu bulunan Alcaraz, sezonu İtalya'nın Torino kentindeki ATP Finalleri'nde tamamlayacak.

Bu turnuvayı kazanan son İspanyol tenisçi 2012'de Jerzy Janowicz'i mağlup eden David Ferrer'di. Rafael Nadal ise 9 kez katıldığı bu turnuvayı hiç kazanamadı.