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Paris'te rekor kırdı: Yarış sonrası erkek arkadaşına evlilik teklifi yaptı

Fransız atlet Alice Finot, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 3 bin metre yürüyüşte Avrupa rekoru kırdıktan sonra tribünde erkek arkadaşına evlilik teklifinde bulundu. Bu romantik an sosyal medyada gündem oldu.

Paris'te rekor kırdı: Yarış sonrası erkek arkadaşına evlilik teklifi yaptı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 3 bin metre yürümede Fransız atlet Alice Finot, Avrupa rekoru kırdı.

Yarış sonrası tribünde yer alan erkek arkadaşının yanına giden Fransız atlet, evlilik teklifinde bulundu.

Finot'un yarışın ardından erkek arkadaşına evlenme teklifi etmesi sosyal medyada gündem oldu.

İşte Alice Finot'un yarış sonrası erkek arkadaşına evlilik teklifi yaptığı romantik anlar:

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