Paris'te rekor kırdı: Yarış sonrası erkek arkadaşına evlilik teklifi yaptı

Finot'un yarışın ardından erkek arkadaşına evlenme teklifi etmesi sosyal medyada gündem oldu.

Alice Finot en los 3000 con obstáculos quedó en cuarto puesto, récord de Europa y pidió la mano de su novio... una francesa chingona!#Paris2024 #OlympicGames #LCDLFMX2 #Monterrey #AliceFinot pic.twitter.com/xgMxTMSeR1