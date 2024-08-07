Paris'te rekor kırdı: Yarış sonrası erkek arkadaşına evlilik teklifi yaptı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 3 bin metre yürümede Fransız atlet Alice Finot, Avrupa rekoru kırdı.
Yarış sonrası tribünde yer alan erkek arkadaşının yanına giden Fransız atlet, evlilik teklifinde bulundu.
Finot'un yarışın ardından erkek arkadaşına evlenme teklifi etmesi sosyal medyada gündem oldu.
İşte Alice Finot'un yarış sonrası erkek arkadaşına evlilik teklifi yaptığı romantik anlar:
Alice Finot en los 3000 con obstáculos quedó en cuarto puesto, récord de Europa y pidió la mano de su novio... una francesa chingona!#Paris2024 #OlympicGames #LCDLFMX2 #Monterrey #AliceFinot pic.twitter.com/xgMxTMSeR1— Jose Manuel Flores (@tw_jmf) August 7, 2024
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