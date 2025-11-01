Parma - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Serie A)

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Parma - Bologna karşı karşıya geliyor. Bologna zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Parma - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



PARMA - BOLOGNA MAÇI MAÇI NE ZAMAN?



Serie A’da haftanın dikkat çeken maçında Parma - Bologna kozlarını paylaşıyor. Parma'da, Ennio Tardini Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 2 Kasım Pazar günü saat 20.00’da başlayacak ve tivibu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

