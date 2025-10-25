Parma - Como maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Serie A)

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Parma - Como karşı karşıya geliyor. Como zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Parma - Como maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



PARMA - COMO MAÇI MAÇI NE ZAMAN?



Serie A’da haftanın dikkat çeken maçında Parma - Como kozlarını paylaşıyor. Parma'da, Ennio Tardini Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 25 Ekim cumartesi günü saat 16.00’ da başlayacak mücadele Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

