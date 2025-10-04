Parma - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Serie A)

Parma ev sahibi avantajını kullanarak Lecce karşısında sahadan üç puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Lecce ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Ev sahibi ekipte gözler yıldız oyuncularda olacak. İşte, karşılaşmanın ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati…



PARMA - LECCE MAÇI NE ZAMAN?



İtalya Serie A’da heyecan kaldığı yerden dam ediyor. Parma - Lecce mücadelesi bugün (4 Ekim) saat 16.00da başlayacak.



Parma'da, Ennio Tardini Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin yayıncı kuruluşu bulunmuyor. Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak izleyiciyle buluşacak.

