Parma - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İtalya Serie A )
08.11.2025 16:05
NTV - Haber Merkezi
İtalya Serie A’da heyecan Parma - Milan maçıyla devam ediyor. Ev sahibi ekip yıldız isimleriyle sonuca ulaşmaya çalışacak. Futbolseverler için mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Parma - Milan karşı karşıya geliyor. Milan zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Parma - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…
PARMA - MİLAN MAÇI NE ZAMAN?
Serie A’da haftanın dikkat çeken maçında Parma - Milan kozlarını paylaşıyor. Parma'da, Ennio Tardini Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 8 Kasım Cumartesi günü saat 22.45’de başlayacak ve tivibu Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.