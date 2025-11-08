Parma - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İtalya Serie A )

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Parma - Milan karşı karşıya geliyor. Milan zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Parma - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…

PARMA - MİLAN MAÇI NE ZAMAN?

Serie A’da haftanın dikkat çeken maçında Parma - Milan kozlarını paylaşıyor. Parma'da, Ennio Tardini Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 8 Kasım Cumartesi günü saat 22.45’de başlayacak ve tivibu Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.