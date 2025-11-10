Parma'da sakatlık krizi: Milli Takım kadrosundan da çıkarıldı

23 yaşındaki Japon kaleci Zion Suzuki, 15 Temmuz 2024 tarihinde 8.20 milyon euro bonservis bedeliyle St. Truiden'den Parma'ya transfer olmuştu.

İtalyan ekibine transfer olduğu günden beri gösterdiği başarılı performansla futbolseverlerin dikkatini çeken genç kaleci, Japonya Milli Takımı'nın da birinci kalecisi konumundaydı.

Ancak 23 yaşındaki kaleci, 8 Kasım 2025 tarihinde oynanan ve 2-2'lik beraberlikle sonuçlanan Parma-AC Milan maçında sakatlandı.

Karşılaşmanın ardından oyuncunun sakatlık durumu hakkında bilgilendirme yapan Parma, Suzuki’nin sol elinin orta parmağında ve skafoid kemiğinde birleşik kırık tespit edildiğini ve başarılı eldivenin ameliyat edilme ihtimali olduğunu açıkladı.

Japonya Milli Takımı da bu haberin ardından genç kaleciyi Gana ve Bolivya maçlarının aday kadrosundan çıkardı.

Royal Antwerp'in 22 yaşındaki kalecisi Taishi Brandon Nozawa, Suzuki'nin yerine kadroya dahil edildi.