Partizan-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 30. haftasında Sırbistan ekibi Partizan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes ile aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısına sahip ev sahibi Partizan averajla bir basamak yukarıda yer alıyor. Lacivert-beyazlılar, kritik mücadeleden galip ayrılarak puan sıralamasında üst sıralara yükselmeyi hedefliyor. İşte, Partizan-Anadolu Efes maçı hakkında bilgiler...



PARTİZAN-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Partizan-Anadolu Efes maçı, bu akşam saat 22.45'de başlayacak.



Belgrade Arena'da oynanacak Partizan- Anadolu Efes maçı, S Sport ve EXXEN'den canlı yayınlanacak.



AVRUPA'DA 866. MAÇ



Anadolu Efes, Partizan müsabakasıyla Avrupa kupalarında 866. randevusuna çıkacak.



Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 865 karşılaşmada 487 galibiyet, 378 yenilgi yaşadı.



Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyon olduğu THY Avrupa Ligi'nde ise 618. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 617 maçın 330'unu kazandı, 287'sinden mağlubiyetle ayrıldı.