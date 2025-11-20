Partizan-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Euroleague'de 12. hafta
20.11.2025 11:06
AA
Basketbol Avrupa Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe Beko, yarın deplasmanda Sırbistan ekibi Partizan ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadelenin canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Partizan-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nin 12. haftasında Sırbistan'ın güçlü ekiplerinden Partizan ile kozlarını paylaşacak. İki takım arasında 11. karşılaşma olacak. İşte maçın canlı yayın bilgileri.
PARTİZAN-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Belgrad Arena'da oynanacak karşılaşma, saat 22.30'da başlayacak. Mücadele S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE 10. SIRADA
Avrupa Ligi'nin son şampiyonu sarı-lacivertli takım, bu sezon organizasyonda çıktığı 11 maçta 6 galibiyet, 5 yenilgi yaşadı ve haftaya averajla 10. sırada girdi.
Organizasyonda oynadığı karşılaşmaların 4'ünü kazanan ve 7'sinde mağlup olan Sırbistan temsilcisi ise averajla 17. sırada kendine yer buldu.
11. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEKLER
Fenerbahçe ile Partizan, Avrupa Ligi'nde 11. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında 2007'den bu yana oynanan 10 müsabakada taraflar 5'er galibiyet elde etti.
Organizasyonda geçen sezon oynanan maçlarda Fenerbahçe sahasında 89-72 kazanırken, Partizan ise evinde 90-81 galip geldi.