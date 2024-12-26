Partizan-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko deplasmanda Yunan ekibi Partizan ile heyecan dolu bir maça çıkacak. Son haftalarda istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe Beko, Partizan karşısında kazanmak ve yeniden yükselişe geçmek istiyor. Peki, Partizan-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



PARTİZAN-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında 27 Aralık Cuma günü Sırbistan'ın Partizan ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.



Belgrad Arena'da oynanacak müsabaka, saat 22.30'da başlayacak. Mücadele S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.

