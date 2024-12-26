Partizan-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında deplasmanda Sırbistan'ın güçlü ekiplerinden Partizan ile kozlarını paylaşacak. Euroleague'de geçtiğimiz 17 haftada 16 maçta 10 galibiyet 6 mağlubiyet alan Fenerbahçe Beko, deplasmanda Partizan'ı yenerek puan tablosunda yükselmek istiyor. Peki, Partizan-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko deplasmanda Yunan ekibi Partizan ile heyecan dolu bir maça çıkacak. Son haftalarda istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe Beko, Partizan karşısında kazanmak ve yeniden yükselişe geçmek istiyor. Peki, Partizan-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
PARTİZAN-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında 27 Aralık Cuma günü Sırbistan'ın Partizan ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.
Belgrad Arena'da oynanacak müsabaka, saat 22.30'da başlayacak. Mücadele S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE BEKO 5. SIRADA
Ligin geride kalan bölümünde çıktığı 16 maçta 10 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, 5. sırada bulunuyor. Sarunas Jasikevicius'un ekibi, 6 yenilginin 4'ünü son 5 maçta yaşadı.
Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Partizan, 7 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 14. sırada yer alıyor.
İLK MAÇI FENERBAHÇE BEKO KAZANMIŞTI
Sezonun ilk yarısında iki takım arasında Ülker Arena'da oynanan müsabakadan Fenerbahçe Beko, 89-72'lik skorla galip ayrılmıştı.
İki takım daha önce 15 kez karşı karşıya gelirken, bu maçların 9'unu sarı-lacivertliler kazandı, 6 maçta ise Sırbistan ekibi parkeden galibiyetle ayrıldı.
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