Partizan-Fenerbahçe Beko maçında 1. Murad için skandal pankart açıldı: Hemen açıklama geldi

“ŞİKAYET ETTİK AMA İZİN VERDİLER”

Ciritci yaptığı açıklamada, "Bu koreografi biz orada idman yaptığımızda da duruyordu. Yetkililere gerekli şikayetlerimizi yaptık ama ona rağmen bunun asılmasına izin verdiler. Biz maçtan sonra da yetkililerle görüşüp bu durum hakkında açıklama istedik. Gerekli yerlere şikayetimizi tekrar bildireceğiz ama en iyi cevabı sahada oyuncular verdi. İnşallah rövanşta da onları güzelce ağırlayacağız." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Beko, deplasmanda Sırbistan ekibi Partizan'ı 99-87 yendi.