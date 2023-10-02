Patrick Kluivert, Vincenzo Montella'yı geçti: Kulüp rekorunu kırdı

Vincenzo Montella sonrası Adana Demirspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Patrick Kluivert, Mavi Şimşekler'deki macerasına iyi bir giriş yaptı



Skorer oyunuyla dikkat çeken Kluivert'ın öğrencileri, Adana Demirspor'un lig tarihindeki en golcü sezon başlangıcını yaptı.



Son olarak Alanyaspor'u 4-0 mağlup eden Adana Demirspor, 7. hafta sonunda gol sayısını 18'e çıkardı ve söz konusu periyotta kulüp rekorunu kırdı.



MONTELLA'YI GERİDE BIRAKTI



Kluivert, Adana Demirspor'da kendisi gibi iyi bir sezon geçiren Montella'yı da gol sayısında geride bıraktı.



Montella geçtiğimiz sezon Süper Lig'in ilk 7 haftalık periyodunda 16 gol atma başarısı göstermişti.



Kluivert yönetiminde Adana Demirspor'un Süper Lig'in ilk 7 haftasında aldığı sonuçlar şöyle:



1. HAFTA: ADANA DEMİRSPOR 2-1 ÇAYKUR RİZESPOR



2. HAFTA: ANKARAGÜCÜ 1-1 ADANA DEMİRSPOR

3. HAFTA: HATAYSPOR 3-3 ADANA DEMİRSPOR

4. HAFTA: ADANA DEMİRSPOR 3-0 PENDİKSPOR

5. HAFTA: KASIMPAŞA 2-1 ADANA DEMİRSPOR

6. HAFTA: ADANA DEMİRSPOR 4-2 BEŞİKTAŞ

7. HAFTA: ADANA DEMİRSPOR 4-0 ALANYASPOR