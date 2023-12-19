Paul Onuachu Galatasaray derbisini kaçırabilir

Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, 13 Ocak-11 Şubat 2024 arasında Fildişi Sahili'nde düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası için ülkesinin milli takımının geniş kadrosuna davet edildi.



Sabah Gazetesi'nin haberine göre; 40 kişilik listede kendine yer bulan 29 yaşındaki santrfor, 25 kişilik son kadroya da seçilirse Trabzonspor'un ligdeki en az 3 maçında forma giyemeyecek.



Onuachu, 22 Ocak'a kadar devam eden grup maçları sebebiyle Antalyaspor (D), Galatasaray ve Rizespor (D) müsabakalarını kaçıracak.



Takımı gruptan çıkar ve finale kadar giderse Kasımpaşa, Beşiktaş (D) ve Hatayspor maçlarında da yer alamayacak.



Nijerya ile A Grubu'nda Fildişi Sahili, Ekvator Ginesi ve Gine- Bissaui mücadele edecek.



Geniş kadroda Süper Lig'den Onuachu'nın dışında tanıdık isimler de var: Osayi Samuel (Fenerbahçe)



Kenneth Omeruo (Kasımpaşa)



Emmanuel Dennis (Başakşehir)



Ahmed Musa (Sivasspor)



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