Paul Onuachu, Sörloth ve Cornelius'u geride bıraktı

Trabzonspor'un sezon başında İspanya'nın Cadiz Kulübüne kiraladığı Uruguaylı oyuncu Maxi Gomez, geçen sezon ligde forma giydiği 11 maçta 3 gole ulaşıp, sezonu da 26 karşılaşmada 5 golle tamamladı.



Karadeniz ekibi, Gomez ile yollarının ayrılmasının ardından Nijeryalı santrfor Pauol Onuachu ile kiralık olarak anlaşma imzaladı. Onuachu, Gomez'in 11 karşılaşmada ulaştığı gol sayısına 3 maçta ulaşma başarısı göstererek beğeni kazandı.



Ligin 5. haftasındaki Beşiktaş maçı öncesi kadroya katılan Onuachu, siyah-beyazlı takım karşısındaki ilk maçında golle buluşarak takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Nijeryalı santrfor, daha sonra Atakaş Hatayspor ve Pendikspor maçlarında da rakip fileleri 1'er kez havalandırdı.



6 PUANA KATKI VERDİ



Onuachu'un gol attığı 3 maçta Trabzonspor, 6 puan kazandı.



Bordo-mavili takım, Nijeryalı oyuncunun gol attığı maçlarda Beşiktaş'ı 3-0, Pendikspor'u 2-1 yenerek 6 puan elde ederken Atakaş Hatayspor deplasmanında 3-2'lik mağlubiyet aldı.



Ligde 7 maçta 12 puanı bulunan Karadeniz ekibi, Onuachu'nun gol attığı maçlarda 6 puan elde etti.



SÖRLOTH VE CORNELİUS'TAN DAHA İYİ BAŞLADI



Trabzonspor'un 2,01 metre boyundaki golcüsü Paul Onuachu, daha önce bordo-mavili takımda iz bırakan uzun boylu golcüler Alexander Sörloth ve Andreas Cornelius'tan daha iyi lig başlangıcı yaptı.



Norveçli oyuncu Alexander Sörloth, 2019-2022 sezonunda 34 lig maçında 24 kez rakip fileleri havalandırıp gol kralı olurken, ligde forma giydiği ilk 4 maçta 3 gole ulaşmıştı.



Karadeniz ekibinin şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda 37 lig karşılaşmasında 15 kez rakip fileleri havalandıran Danimarkalı golcü Andreas Cornelius ise ilk 6 lig maçında 3 gol kaydetmişti.

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