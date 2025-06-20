Paul Onuachu, Süper Lig'e geri dönüyor: Anlaşmaya varıldı
Süper Lig devi Trabzonspor, eski futbolcusu Paul Onuachu'yu bu kez bonservisiyle kadrosuna katıyor.
Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu çalkantılı geçiren ve topladığı 51 puanla sıralamada 7. basamakta yer alan Trabzonspor, yaz transfer döneminin ilk bombasını patlatmak için harekete geçti.
Hücum hattında soru işareti oluşturmayacak bir ismi kadrosuna katmak isteyen bordo - mavililerin gündemine eski futbolcusu Paul Onuachu gelmişti.
BU KEZ BONSERVİSİYLE GELİYOR
2023/24 sezonunda Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen golcü oyuncu bu kez bonservisiyle Türkiye'ye geliyor.
8 MİLYON EURO
Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre bordo - mavililer, Nijeryalı yıldız için Southampton ile 8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.
Haberin devamında Trabzonspor ve Onuachu arasındaki görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.
Geçtiğimiz sezon Southampton ile 28 maça çıkan 31 yaşındaki santrfor, 4 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.
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