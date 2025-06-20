Paul Onuachu, Süper Lig'e geri dönüyor: Anlaşmaya varıldı

BU KEZ BONSERVİSİYLE GELİYOR 2023/24 sezonunda Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen golcü oyuncu bu kez bonservisiyle Türkiye'ye geliyor.

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu çalkantılı geçiren ve topladığı 51 puanla sıralamada 7. basamakta yer alan Trabzonspor , yaz transfer döneminin ilk bombasını patlatmak için harekete geçti. Hücum hattında soru işareti oluşturmayacak bir ismi kadrosuna katmak isteyen bordo - mavililerin gündemine eski futbolcusu Paul Onuachu gelmişti.

8 MİLYON EURO

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre bordo - mavililer, Nijeryalı yıldız için Southampton ile 8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.



Haberin devamında Trabzonspor ve Onuachu arasındaki görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.



Geçtiğimiz sezon Southampton ile 28 maça çıkan 31 yaşındaki santrfor, 4 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.