Paul Onuachu'ya Trabzon'da coşkulu karşılama

"UZUN YILLAR BURADAYIM"



Açıklamada bulunan Paul Onuachu, mutlu olduğunu ifade ederek, "Geçen sefer takıma kiralık olarak katılmıştım. İnanılmaz duygular ve o sevgiyi hissetmiştim. Takımımızla beraber bu sefer bonservisimle buradayım, uzun yıllar buradayım. Burada bitmemiş bir işim var diye düşünüyorum. O işi tamamlamak için buradayım. Buradaki taraftarlarımızın sevgisini ilk kez geldiğim zaman görmüştüm. Şu an gördüğüm sevgi de inanılmaz boyutta, inanılmaz mutluyum” diye konuştu.



"BURADA BİTMEMİŞ BİR İŞİM VARDI"



Trabzonspor’u tercih etmesindeki en önemli etkene ilişkin bir soruya da Onuachu, “Geçen sefer takıma katıldığımda bu takımın bir oyuncusu olduğumda o sevgiyi her zaman hissetmiştim. Bu şehirle, bu takımla, buradaki kulüple her zaman bitmemiş bir işim var demiştim zaten. Dolayısıyla tercihim asla bir tesadüf değildi. Zaten bu sevgiye yönelik buradayım, bu sevgiye karşılık verebilmek için buradayım. Kolay bir karar oldu benim adıma, tekrar o sevgiyi hissettiğim yerde olmak istedim” ifadelerini kullandı.