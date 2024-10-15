Paul Pogba'dan geri dönüş mesajı: "Sabırsızlıkla bekliyorum"

Doping aldığı için futboldan 4 yıl men edilen Paul Pogba'nın cezası yaptığı itirazların ardından kısmen kabul görerek 18 aya düşürülmüştü.

L'Equippe'in haberine göre, Fransız oyuncu Marsilya ve Ligue 1'in kariyeri için bir seçenek olduğunu açıkladı.

"SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"

Cezasında indirime gidilmesiyle ilgili konuşan Pogba, "Gerçekten çok mutluyum. Hiçbir şey yapmadım. En sevdiğim şeyi yapmaya geri dönebileceğim. Bana bir şans daha verilmiş gibi. Benden alınan bir şey geri verilmiş gibi. Bu, hayata yeni bir başlangıç. Mart hemen gelecek. Sabırsızlıkla bekliyorum." diye konuştu.

Geçtiğimiz yıl Eylül ayından bu yana forma giyemeyen 31 yaşındaki oyuncu, ceza indirimi sonrası 11 Mart 2025 tarihinde sahalara dönecek.

Kariyerinde 446 resmi maça çıkan Paul Pogba, bu mücadelelerde 76 gol atıp, 96 asistlik katkı sağladı.