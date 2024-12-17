Paulo Dybala kimdir? Paulo Dybala kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

Paulo Dybala, tam adıyla Paulo Bruno Exequiel Dybala, 15 Kasım 1993 tarihinde Arjantin'in Laguna Larga kentinde doğmuş profesyonel futbolcudur.



Ofansif orta saha, forvet arkası ve forvet pozisyonlarında oynayabilen Dybala, teknik becerileri, oyun zekası ve golcülüğüyle tanınmaktadır.



Lakabı "La Joya" (Mücevher) olan oyuncu, hem kulüp düzeyinde hem de milli takımda gösterdiği performansla dikkat çekmektedir.



KARİYERİ



İlk Yıllar:



Futbol kariyerine Arjantin'deki Instituto AC Córdoba kulübünde başladı. Burada gösterdiği başarılı performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.



Palermo (2012-2015):



2012 yılında İtalya'nın Palermo takımına transfer oldu. Serie B'de (İtalya'nın 2. ligi) oynayan takımı Serie A'ya yükseltmede önemli bir rol oynadı.



Palermo'da sergilediği etkileyici performans, Dybala'nın büyük takımların radarına girmesini sağladı.



Juventus (2015-2022):



2015 yılında İtalyan devi Juventus ile sözleşme imzaladı.



Juventus'ta geçirdiği yıllar boyunca 5 Serie A şampiyonluğu, 4 İtalya Kupası, ve 3 İtalya Süper Kupası kazandı.



Dybala, Juventus formasıyla hem ligde hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birçok önemli gole imza attı ve takımın kilit oyuncularından biri oldu.



Roma (2022-günümüz):



2022 yılında Roma kulübüne transfer oldu. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki Roma'da forma giymiştir. İlk sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde finale çıkan takımın önemli bir parçası oldu.