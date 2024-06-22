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Paylaşımı sosyal medyada gündem oldu | Arda Güler'den çağrı: "Bizi desteklemekten vazgeçmeyin"

Türkiye'nin Portekiz'e 3-0 yenilmesinin ardından milli futbolcu Arda Güler, sosyal medya hesabından "Bizi desteklemekten vazgeçmeyin" çağrısı yaptı.

Paylaşımı sosyal medyada gündem oldu | Arda Güler'den çağrı: "Bizi desteklemekten vazgeçmeyin"

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında Türkiye, Portekiz'e 3-0 mağlup olarak tur şansını son maça bıraktı.

Oyuna sonradan dahil olan milli futbolcu , maçın ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Yıldız futbolcu paylaşımında takım fotoğrafına yer verdi ve "Bu takıma inanmaktan ve bizi desteklemekten vazgeçmeyin. Çünkü biz son dakikaya kadar ülkemiz için savaşmayı bırakmayacağız." notunu düştü.

İŞTE ARDA'NIN PAYLAŞIMI:

Paylaşımı sosyal medyada gündem oldu | Arda Güler'den çağrı: "Bizi desteklemekten vazgeçmeyin" - 1

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