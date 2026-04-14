Paylaşımı tepki çekmişti, Galatasaray transferden vazgeçti

“TÜRKİYE'DE İYİ KARŞILANDI AMA…”

Haberin devamında 22 yaşındaki futbolcunun devre arasında taraftarlar tarafından çok iyi bir şekilde karşılandığı ancak Sane, Barış Alper ve Noa Lang gibi isimlerin arkasında forma şansı bulmakta güçlük çektiği belirtildi.

Türkiye'ye adaptasyon süreci beklediği gibi gitmediği aktarılan Asprilla'nın opsiyonunun Galatasaray tarafından kullanılmayacağı ve oyuncunun gelecek sezon Girona'ya geri döneceği kaydedildi.

PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Galatasaray'ın Kocaelispor karşısında puan kaybettiği maçın ardından kadroda bulunmayan Asprilla'nın paylaşımı tepki çekmişti.