Pazaryerispor sezona farklı başladı, deplasmandan 9-1’lik skorla döndü

Bilecik İstasyon Sahası’nda oynanan karşılaşma boyunca üstün bir oyun sergileyen Pazaryerispor, hem hücumda hem savunmada disiplinli performansıyla dikkat çekti. Taraftarların da yoğun ilgi gösterdiği maçta atılan goller tribünlerde büyük coşku oluşturdu. Rakibini 9-1’lik farklı skorla mağlup eden sarı-siyahlılar, sezona güçlü bir giriş yaparak şampiyonluk mesajı verdi.

Müsabakayı, Pazaryeri Belediye Başkanı ve Pazaryerispor Kulübü Başkanı Zekiye Tekin de saha kenarından takip etti. Takımını 90 dakika boyunca yalnız bırakmayan Başkan Tekin, maç sonunda soyunma odasına giderek sporcuları ve teknik heyeti tebrik etti. Başkan Tekin, güçlü başlangıcın tüm ilçe için moral kaynağı olduğunu belirterek, "Pazaryerispor bu sezon da adından söz ettirecektir. Gençlerimizle gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Pazaryerispor’un elde ettiği bu farklı galibiyet, hem ligdeki iddiasını ortaya koydu hem de taraftarlarına umut dolu bir sezonun sinyallerini verdi.