Penaltı için takımla kavga etmişti: Lucca özür diledi, Udinese kararını verdi

Udinese'nin genç forveti Lorenzo Lucca, Lecce mücadelesinde yaşananların ardından takım arkadaşlarından özür diledi.

Lucca yaptığı paylaşımda "Sert biri olmak istiyordum, ama yalnızken hiçbir şeyim." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Udinese'de forma giyen Lorenzo Lucca, Lecce karşısında 32. dakikada kazanılan penaltı vuruşunu takımın kaptanı ve penaltıcısı Florian Thauvin'e bırakmayarak kendisi kullanmıştı.

Maçın tek golünü kaydeden ve galibiyeti getiren Lucca'nın golünde takım arkadaşları sevinmezken, teknik direktör Kosta Runjaic, 24 yaşındaki futbolcuyu oyundan almıştı.

PARA CEZASI YOLDA

Kulüp, şu ana kadar resmi bir açıklama yapmadı. Ancak olayın hemen ardından teknik direktör Runjaic ve yardımcı kaptan Jaka Bijol konuya değindi.

La Gazzetta dello Sport, şu an için kulübün oyuncuyla bir görüşme yaptıktan sonra sadece bir para cezası ile yetineceğini belirtiyor.

SEZON SONU AYRILIK KESİN GÖZÜKÜYOR

Sezon sonunda Lucca’nın ayrılması artık neredeyse kesin gibi görünüyor.

Onunla ilgilenen kulüpler arasında Juventus da bulunuyor. Torino ekibinin Lucca'yı uzun süredir takip ettiği ve onu Osimhen gibi yıldızlarla birlikte listesine eklediği kaydedildi.