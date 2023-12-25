Penaltı tartışması | Edin Dzeko'dan Galatasaray ve Icardi'ye yanıt: Ağlıyorlar

"ONLAR ADINA UTANIYORUZ"



Galatasaray'ın paylaşımında, "Adaletin sadece kendileri için olmasını isteyenler, bu gece de her kanaldan Türk futbolunu manipüle etmeye devam ettiler! VAR odası ve 26 kamera göremiyor ve onlar adına utanıyoruz. Türk futbolunu bu noktaya getirenler utanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

"PENALTI İÇİN AĞLIYORLAR"

Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko ise Galatasaray'ın Icardi'nin gözünün altının morarmış şekilde göründüğü fotoğrafını paylaşarak yaptığı açıklamaya yanıt verdi.



İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Galatasaray'ın bu paylaşımını alıntılarken, Romano'nun gönderisinin altına Fenerbahçe'nin Boşnak futbolcusu Edin Dzeko yorum yaptı.



Dzeko, "Adam kafasını kale direğine çarptı ve onlar da bu fotoğrafı alıp Instagram'a koydular, penaltı için ağlıyorlar. Her zamanki halleri. Ciddi ol Fabrizio, bundan daha iyisini yapabilirsin." sözlerini dile getirdi.