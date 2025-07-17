Penaltı ve VAR'da devrim gibi karar: Futbolcunun tek şansı olacak

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), futbolun geleceğine yön verecek kararlara imza atacak.

Penaltı kuralın köklü değişim yaşanacak. Yeni kuralda futbolcuya ve takıma tek bir şans verilecek. The Sun gazetesinin haberine göre; Kaçırılan bir penaltı sonrası direkt olarak kale vuruşuna geçilecek.

İKİNCİ ŞANS OLMAYACAK

İkinci bir şans olmayan bu kuralın amacının ise penaltıyı tek başına bir vuruş olarak ele almak olduğu aktarıldı. Eski sistemde penaltı sonrası şutu çeken futbolcunun ya da diğer takımın dönen topu tamamlayarak yeniden gol atma şansı bulunuyordu.



Bu kuralda kritik ve ikonik goller atılmış ve maçın seyri birçok kez tersine dönmüştü.

KARTLAR VE KORNERE DE VAR GELEBİLİR



IFAB ayrıca ikinci sarı kartlardan gelen kırmızı kartlar ve kornerler için VAR kontrollerine izin vermeyi planlıyor.

Hakem yanlış bir köşe vuruşu kararı vermişse, VAR bu duruma müdahale ederek kararı iptal edebilecek

