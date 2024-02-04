Pendikspor, Adana Demirspor'u 10 kişiyle mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Pendikspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi.

Ev sahibi Diaby'nin 11. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın 22. dakikasında Umut Nayir sahney çıkarak farkı 2'ye çıkarttı.

Mücadelenin 72. dakikasında Pendiksporlu Halil Akbunar, Tayfun Aydoğan'a yaptığı müdahalenin ardından doğrudan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.



Adana Demirspor'un tek golünü 90+10. dakikada Luis Nani kaydetti.

Bu sonuçla birlikte kırmızı-beyazlılar puanını 26'ya çıkartarak 16. sıraya yükseldi. Konuk ekip ise 31 puanla 9. sırada yer aldı.

KARİYERİNİN EN UZUN SERİSİNİ TEKRARLADI

Bu mücadeleyi de boş geçmeyen Pendikspor'un forveti Umut Nayir, Süper Lig'deki son dört maçında da gol katkısında bulunarak kariyerinin en uzun serisini tekrarladı. (4 maç; Ekim - Kasım 2022)

SÜPER LİG TARİHİNDE 2008 DOĞUMLU İLK OYUNCU

Adana Demirspor'da 67. dakikada oyuna dahil olan Ozan Demirbağ, Süper Lig tarihinde bir maçta forma giyen 2008 doğumlu ilk oyuncu oldu.

HİKMET KARAMAN SİFTAH YAPAMADI

Geçtiğimiz ay Adana Demirspor'un teknik direktörlük görevine getirilen Hikmet Karaman, takımıyla çıktığı son 4 karşılaşmadan da galibiyet alamadı. (2 Beraberlik, 2 Mağlubiyet)

Öte yandan Adana Demirspor'un ligdeki galibiyet hasreti ise 7 maça çıktı.