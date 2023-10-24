Pendikspor-Fenerbahçe maçı 2 bin 500 kapasiteli Pendik Stadı'nda oynanacak

Konyaspor'u yenerek ilk galibiyetini alan Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor lider Fenerbahçe'yi ağırlayacak.



Mücadele eksikleri tamamlanan ve açılışı Sivasspor maçıyla yapılan

2 bin 500 kişi kapasiteli Pendik Stadyumu'nda oynanacak.



KAÇ FENERBAHÇE TARAFTARI OLACAK?



Ev sahibi kulüpler, stadyum oturma kapasitesinin en az yüzde 5’i oranında misafir takım seyircileri için yer ayırma zorunluluğu bulunuyor. Bu sayı kulüplerin tercihine göre yüzde 30'a kadar çıkarılabiliyor.



Eğer Pendik yönetimi zorunlu olan yüzde 5'lik oranda kalırsa sadece 125 Fenerbahçe taraftarı deplasman tribünde olacak.



Pendikspor, Süper Lig’in 8. haftasında karşılaştığı Sivasspor müsabakasıyla Pendik Stadı’nda ilk kez bir Süper Lig maçına çıkmıştı.



Pendikspor, iç sahada Hatayspor, Alanyaspor ve Fatih Karagümrük mücadelelerini Ümraniye Şehir Stadı’nda oynamıştı.

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