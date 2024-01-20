Pendikspor ile Beşiktaş karşı karşıya (Canlı anlatım)

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'la deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Beşiktaş'la çıktığı 2 resmi maçı da kazanan Fernando Santos, bu maçla 3'te 3 hedefliyor. Pendikspor ise tarihinde ilk defa mücadele ettiği Süper Lig'de 8 maçın ardından galibiyet istiyor.

SANTOS’UN İLK DEPLASMAN KARŞILAŞMASI



Siyah-beyazlı ekibin Portekizli teknik direktörü Fernando Santos, takımının başında ilk kez bir deplasman maçına çıktı.



Çaykur Rizespor karşılaşması öncesinde sözleşme imzalanan tecrübeli teknik adam, o karşılaşmayı tribünlerden takip etmişti.Santos, ligde Karagümrük, Türkiye Kupası’nda ise Eyüpspor ile iç sahada oynanan karşılaşmalarda görev yapmıştı.

HAKEMLER

Pendik Stadı'nda oynanan maçı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor. Numanoğlu’nun yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ve Emir Eray Eyisoy üstlendi.

VAR koltuğunda ise Emre Malok oturuyor.

EKSİKLER

Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden milli takımlarının kadrolarında yer alan Omar Colley, Daniel Amartey, Arthur Masuaku ve Vincent Aboubakar, müsabakada görev yapamıyor.



Sakatlıkları bulunan Salih Uçan, Alex-Oxlade Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic de sahada olamıyor.