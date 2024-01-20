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Pendikspor ile Beşiktaş karşı karşıya (Canlı anlatım)

Süper Lig'in 21. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'la Beşiktaş karşılaşıyor. İlk yarı 1-0 Pendikspor üstünlüğüyle sona erdi. İşte ayrıntılar ve karşılaşmanın canlı anlatımı...

Pendikspor ile Beşiktaş karşı karşıya (Canlı anlatım)

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, Trendyol 'in 21. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'la deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Beşiktaş'la çıktığı 2 resmi maçı da kazanan Fernando Santos, bu maçla 3'te 3 hedefliyor. Pendikspor ise tarihinde ilk defa mücadele ettiği Süper Lig'de 8 maçın ardından galibiyet istiyor. 

SANTOS’UN İLK DEPLASMAN KARŞILAŞMASI

Siyah-beyazlı ekibin Portekizli teknik direktörü Fernando Santos, takımının başında ilk kez bir deplasman maçına çıktı.

Çaykur Rizespor karşılaşması öncesinde sözleşme imzalanan tecrübeli teknik adam, o karşılaşmayı tribünlerden takip etmişti.Santos, ligde Karagümrük, Türkiye Kupası’nda ise Eyüpspor ile iç sahada oynanan karşılaşmalarda görev yapmıştı.

HAKEMLER

Pendik Stadı'nda oynanan maçı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor. Numanoğlu’nun yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ve Emir Eray Eyisoy üstlendi.

VAR koltuğunda ise Emre Malok oturuyor. 

EKSİKLER

Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden milli takımlarının kadrolarında yer alan Omar Colley, Daniel Amartey, Arthur Masuaku ve Vincent Aboubakar, müsabakada görev yapamıyor. 

Sakatlıkları bulunan Salih Uçan, Alex-Oxlade Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic de sahada olamıyor.

CANLI ANLATIM

1' Maç başladı

4' Umut Nayir'ın golüyle Pendikspor 1-0 öne geçti

21' Umut Nayir sarı kart gördü

23' Demir Ege'ye sarı kart çıktı

45' İlk yarı sona erdi

Pendikspor ile Beşiktaş karşı karşıya (Canlı anlatım) - 1

TAKIMLAR NASIL BAŞLADI?

Beşiktaş:

Mert, Onur, Bakhtiyor, Tayyip Talha, Umut, Demir Ege, Tayfur, Gedson, Rashica, Semih, Cenk.

Pendikspor:

Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Alpaslan, Rassoul, Nuno, Midtsjö, İbrahim, Halil Akbunar, Erencan, Thiam, Umut Nayir.

TAYFUR 6 MAÇ SONRA 11’DE

Siyah-beyazlı ekipte Tayfur Bingöl, 37 gün sonra bir karşılaşmaya ilk 11’de başladı.

Son olarak UEFA Avrupa Konferans Ligi grup aşamasındaki son maçta görev alan Tayfur Bingöl, sonrasındaki 5 lig ve 1 kupa maçında 11’de göre alamadı.

DÖRT OYUNCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekipte Mert Günok, Necip Uysal, Tayfur Bingöl ve Gedson Fernandes, sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 22. haftada Yukatel Adana Demirspor ile yapılacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

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