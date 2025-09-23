Pendikspor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Trendyol 1. Lig )
Trendyol 1. Lig’de heyecan devam ediyor. Haftanın dikkat çeken mücadelesinde Pendikspor ile Sakaryaspor karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
Pendikspor, Trendyol 1. Lig’de Sakaryaspor karşısında hata yapmak istemiyor. Sakaryaspor ise deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Pendikspor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Pendikspor - Sakaryaspor maçı canlı yayın bilgisi…
PENDİKSPOR - SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN?
Trendyol 1. Lig’de haftanın programı belli oldu. Pendikspor - Sakaryaspor mücadelesi 25 Eylül saat 20.00 da başlayacak.
Pendik İlçe Stadyumu'nda oynanacak mücadele beİN Sports Max 1 ve tabii Spor 6 ekranlarından canlı yayınlanacak.
