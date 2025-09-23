NTV.COM.TR

Pendikspor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Trendyol 1. Lig )

Trendyol 1. Lig’de heyecan devam ediyor. Haftanın dikkat çeken mücadelesinde Pendikspor  ile Sakaryaspor karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.

Pendikspor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Trendyol 1. Lig )

Pendikspor, Trendyol 1. Lig’de Sakaryaspor karşısında hata yapmak istemiyor. Sakaryaspor ise deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Pendikspor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Pendikspor - Sakaryaspor maçı canlı yayın bilgisi…

PENDİKSPOR - SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig’de haftanın programı belli oldu. Pendikspor - Sakaryaspor mücadelesi 25 Eylül saat 20.00 da başlayacak.

Pendik İlçe Stadyumu'nda oynanacak mücadele beİN Sports Max 1 ve tabii Spor 6 ekranlarından canlı yayınlanacak.

  • Etiketler :
  • Futbol
  • Sakaryaspor
  • Trendyol 1. Lig
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...