Pendikspor - Serik Belediye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol 1. Lig)
Trendyol 1. Lig’de heyecan Pendikspor - Serik Belediye maçıyla devam ediyor. Ev sahibi ekip yıldız isimleriyle sonuca ulaşmaya çalışacak. Futbolseverler için mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Pendikspor - Serik Belediye karşı karşıya geliyor. Serik Belediye zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Pendikspor - Serik Belediye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…
PENDİKSPOR -SERİK BELEDİYE MAÇI MAÇI NE ZAMAN?
Trendyol 1. Lig’de haftanın dikkat çeken maçında Pendikspor - Serik Belediye kozlarını paylaşıyor.İstanbul'da, Pendik İlçe Stadyumu'nda oynanaca karşılaşma 25 Ekim cumatesi günü saat 16.00’da başlayacak mücadele TRT Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.