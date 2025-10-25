Pendikspor - Serik Belediye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol 1. Lig)

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Pendikspor - Serik Belediye karşı karşıya geliyor. Serik Belediye zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Pendikspor - Serik Belediye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



PENDİKSPOR -SERİK BELEDİYE MAÇI MAÇI NE ZAMAN?



Trendyol 1. Lig’de haftanın dikkat çeken maçında Pendikspor - Serik Belediye kozlarını paylaşıyor.İstanbul'da, Pendik İlçe Stadyumu'nda oynanaca karşılaşma 25 Ekim cumatesi günü saat 16.00’da başlayacak mücadele TRT Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

