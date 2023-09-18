Pendikspor, stat açılışının ertelendiğini duyurdu

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor, stadyumunun Süper Lig standartlarına uygun hale getirmek için çalışmaların yetişmemesinden dolayı açılışın Sivasspor mücadelesine erteleneceğini duyurdu.

Pendikspor tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Pendik Stadyumu'nun Süper Lig standartlarına uygun hale gelmesi için yaptığımız yenileme çalışmaları devam etmektedir.

6. haftadaki Fatih Karagümrük maçı için planlanan stat açılışımız, çalışmaların yetişmemesinden dolayı bir sonraki iç saha maçımız olan EMS Yapı Sivasspor karşılaşmasına ertelenmiştir."