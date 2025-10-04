Pendikspor'dan, Gazze'ye anlamlı destek

Futbolcular bu anlamlı hareketleriyle hem Gazze’ye desteklerini belirtti hem de kampanyanın duyurusuna katkı sağladı. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin tarafından duyurulan 'Bugünkü Kazancım Gazze’ye' kampanyası ile sosyal tesislerin 3 günlük cirolarının, Pendikli esnafın ise bir günlük kazancının Gazze'ye bağışlanacağı açıklanmıştı.



"BUGÜNKÜ KAZANCIM GAZZE'YE"

Pendik Belediyesi öncülüğünde, Gazze’ye destek olmak için 'Bugünkü Kazancım Gazze’ye' kampanyası hayata geçirildi.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen tanıtım toplantısında açıklamada bulunan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Pendik Belediyesi'ne bağlı sosyal tesislerin 10-11-12 Ekim tarihlerindeki 3 günlük cirolarını, Pendikli esnafın ise bu tarihlerdeki bir günlük kazancını Gazze’ye bağışlayacağını söyledi.

Kampanyanın duyurulmasının ardından Pendikspor'un futbolcuları ve teknik heyeti de, İsrail'in soykırım ve zulmüne uğrayan Gazze halkına destek vermek amacıyla anlamlı bir harekete imza attı.

Trendyol 1. Lig'de bugün Adana Demirspor'u ağırlayan Pendikspor'da futbolcular, sahaya 'Bugünkü kazancım Gazze'ye' yazılı pankart ile çıkarak Filistin ve Gazze halkına desteklerini iletti. Pendiksporlu futbolcuların bu desteği, maçı tribünden takip eden taraftarlar tarafından alkışlarla karşılandı.