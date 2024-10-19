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Pendikspor'un yeni teknik direktörü Sedat Ağçay oldu

Pendikspor, teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay'ın getirildiğini açıkladı.

Pendikspor'un yeni teknik direktörü Sedat Ağçay oldu

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor, Osman Özköylü'den boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay'ın getirildiğini duyurdu.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay hocamız getirilmiştir. Sedat Ağçay'a ''hoş geldin'' diyor, kendisine ve teknik ekibine görevlerinde başarılar diliyoruz" denildi.

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