Pendikspor'un yeni teknik direktörü Sedat Ağçay oldu

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor, Osman Özköylü'den boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay'ın getirildiğini duyurdu.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay hocamız getirilmiştir. Sedat Ağçay'a ''hoş geldin'' diyor, kendisine ve teknik ekibine görevlerinde başarılar diliyoruz" denildi.