Pep Guardiola adını tarihine yazdırmaya devam ediyor: Ancelotti'nin rekorunu egale etti

Manchester City kupalar kazanmaya, Pep Guardiola adını tarihine yazdırmaya devam ediyor.



İngiliz ekibi, İspanyol teknik adam yönetiminde UEFA Süper Kupa'yı da kazandı.



Geçen sezonu tarihi üçleme ile tamamlayan Manchester City bu kupayı ilk kez müzesine götürdü.

ANCELOTTİ'NİN REKORUNU EGALE ETTİ



Pep Guardiola ise teknik direktörlük kariyerinde Süper kupayı 4. kez kazandı ve bu alanda Carlo Ancelotti'nin rekorunu egale etti. 3 şampiyonlar ligi şampiyonluğu ile de Carlo Ancelotti'nin rekorunun bir adım uzağında.



İspanyol çalıştırıcı UEFA Süper Kupa'yı 3 ayrı takımla elde eden ilk teknik direktör unvanının da sahibi oldu.



Barcelona 2, Bayern Münih bir kez bu başarıyı Guardiola yönetiminde elde etmişti.



Hedefindeyse Manchester City'nin koleksiyonunu tamamlamak var.



FIFA Kulüpler Dünya Kupası Aralık ayında Suudi Arabistan'da oynanacak.



İspanyol teknik direktör daha önce Barcelona ile 2, Bayern Münih'le bir kez bu turnuvada şampiyonluğa ulaşmıştı.



Pep Guardiola, İngiltere'de 5, İspanya ve Almanya'da 3'er lig şampiyonluğu yaşadı.

