Pep Guardiola, Galatasaray öncesi açıkladı: "10 futbolcum maçta yok"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü Galatasaray ile sahasında karşılaşacak Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, ilk 8'e girebilmek için taraftar desteğine ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Lig aşamasının son haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak Manchester ekibinde sakat futbolcuların fazlalığı dikkat çekerken, deneyimli teknik adam sarı-kırmızılı takım karşısında galip gelmek için taraftarlardan destek istedi.

“TRİBÜNLERİMİZ BİZİ CESARETLENDİREBİLİR”

Galatasaray karşısında birçok oyuncusunun forma giyemeyeceğini belirten Guardiola, "Taraftarlarımıza ihtiyacımız var. Marc Guehi, Antoine Semenyo, Rodri oynayamaz. Nico, Savinho ve John Stones hazır olmayacak. Uzun bir liste ama umarım tribünlerimiz bizi cesaretlendirebilir." ifadelerini kullandı.