Pep Guardiola mağlubiyetin sorumluluğunu aldı: "Çok fazla rotasyon yaptım"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında Manchester City, evinde Alman ekibi Bayer Leverkusen'i ağırladı.

Ligde oynadığı son maçın 11'ine göre 10 farklı futbolcuyla sahaya çıkan mavi-beyazlılar, dişli rakibine 2-0 mağlup oldu.

İngiliz ekibinin deneyimli teknik direktörü Pep Guardiola, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"HERKES KADROYA DAHİL OLMAK ZORUNDA"

Sezonun çok uzun olduğunu söyleyerek söze başlayan İspanyol çalıştırıcı,"Bugün çok fazla rotasyon yaptım. Sezon çok uzun. Üç günde bir maç yapıyoruz. Bu sebeple herkesi bir şekilde oyuna dahil etmem lazım. Ama bugünkü rotasyon biraz fazla kaçtı. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaptım ve kaybettik. Bunun farkındayım." dedi.

"TAKIM ÇOK İYİ ÇALIŞIYOR"

Oyuncularının iyi niyetli olduklarından şüphesi olmadığını belirten 54 yaşındaki teknik adam, "Takım gerçekten iyi çalışıyor. Bunu tüm kalbimle ve içgüdülerimle söylüyorum. İnanılmaz bir iş çıkarıyorlar. Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi durumdayız ancak önümüzde çok maç var. Hiçbir oyuncu üç günde bir 95 dakika oynayamaz. Mart ayına kadar herhangi bir milli ara da yok. Hiçbir insanın vücudu bu tempoyu kaldıramaz." ifadelerini kullandı.

"ÜZERLERİNDE BASKIYLA OYNADILAR"

Bugün 11'de başlayan oyuncuların hata yapma korkusuyla oynadıklarını söyleyen Guardiola, "Oyuncularım rakibi cezalandırmak yerine hata yapmamaya odaklandı. Kendilerini rahat ve özgür hissetmediler. Ama önümüzdeki Real Madrid maçına hazırlanmak için çok fazla süremiz var." diyerek sözlerine son verdi.